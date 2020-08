Kommunalwahl in Hückeswagen : Schlechte Zeiten, gute Zeiten?

Konstituierende Ratssitzung im Juni 2014 – einige der Ratsmitglieder werden in der kommenden Legislaturperiode nicht mehr dabei sein. Foto: Dörner, Hans (hdo)

ANALYSE Die aktuelle Legislaturperiode steht im Zeichen des Haushaltssicherungskonzepts. Doch auch der im September neu gewählte Stadtrat wird sich mit dem Haushaltsausgleich befassen müssen. In den nächsten Jahren stehen einige Millionen-Investitionen an.

In knapp elf Wochen werden ein neuer Stadtrat und der Bürgermeister gewählt. Zeit für einen Rück- und einen Ausblick.

Hier geht’s direkt zu unserem Liveblog zur Kommunalwahl 2020 in Hückeswagen.

Was ist in den vergangenen sechs Jahren in Hückeswagen passiert?

Am 23. März 2014 wurde der parteilose Dietmar Persian zum neuen Bürgermeister der Schloss-Stadt und damit zum Nachfolger von Uwe Ufer gewählt, der im Herbst 2013 in die Privatwirtschaft gewechselt war. Nach einem Jahr traten die ersten Schwierigkeiten auf, die ihn, die Verwaltung, die Politik und die Hückeswagener bis heute beschäftigen: Der Haushalt konnte (und kann seither) nicht mehr ausgeglichen werden. Seinen ersten Haushaltsentwurf für 2015, für den saftige Steuererhöhungen vorgesehen waren, musste Persian auf Druck vieler Proteste von Hückeswagenern zurückziehen. Was folgte, war das Haushaltssicherungskonzept (HSK), das Hückeswagen auch über die aktuellen Legislaturperiode hinaus begleiten wird: Der Haushaltsausgleich und somit das HSK-Ende ist für 2024 geplant. Ob das jedoch angesichts der zusätzlichen Ausgaben und der fehlenden Einnahmen durch die Corona-Krise tatsächlich eingehalten werden kann, steht zumindest in den Sternen.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Neben dem anvisierten Haushaltsausgleich geht es um eine Reihe von Investitionen. Für eine Stadt im HSK naturgemäß eine schwierige Sache, an vielen Dingen kommt Hückeswagen aber nicht vorbei. Das wird auch den Wahlkampf im Vorfeld des 13. September, wenn der Bürgermeister und der Stadtrat neu gewählt werden, bestimmen. Unumgänglich für die Stadt sind die Kosten für den Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal. Der jetzige Standort an der Kölner Straße hat vom Oberbergischen Kreis nur noch eine Genehmigung bis Ende 2021, die aber wohl nochmal um ein halbes Jahr verlängert werden muss. Spätestens Mitte 2022 muss die neue Schule in Betrieb gehen. Aktuell liegen die Investitionen bei 17,3 Millionen Euro. Ebenfalls einen Millionenbetrag – nach aktuellen Berechnungen etwas über acht Millionen Euro – muss die Stadt für den Neubau des Feuerwehrhauses im Brunsbachtal einplanen. Das jetzige an der Bachstraße ist fast 60 Jahre (!) alt.

Weitere wichtige Punkte werden das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und die Regionale 2025 sein, mit deren Fördermitteln die Innenstadt modernisiert und attraktiver werden soll. Und dann dürfte auch die Corona-Krise eine Rolle im Hückeswagener Wahlkampf spielen, besser gesagt deren Auswirkungen. Denn nach ersten Berechnungen von Stadtkämmerin Isabel Bever kommen auf die Schloss-Stadt Mehrbelastungen von sechs Millionen Euro inklusive Mindereinnahmen bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer zu – viel Geld für eine Kommune, die ihren Haushalt aktuell ohnehin nicht ausgleichen kann.

Wer sind die wichtigsten Akteure? Wer kandidiert?

Die Bürgermeisterwahl scheint nun doch nicht langweilig zu werden, da Amtsinhaber Dietmar Persian, der von CDU, SPD und Grünen mitgetragen wird, nun doch einen Gegenkandidaten bekommen: Die FaB hat mit Frank Mombauer einen eigene Kandidaten aufgestellt. Die FDP hat keinen eingenen Kandidaten nominiert.

Für den Stadtrat kandidieren – bis auf die UWG, die erst 2025 wieder antreten will – die aktuellen Parteien und Wählergemeinschaften. Möglicherweise kommt die Satirepartei „Die Partei“ hinzu, die angekündigt hat, Politik für Hückeswagen machen zu wollen. Während CDU (Christian Schütte), Grüne (Shirley Finster, Egbert Sabelek), FDP (Jörg von Polheim) und FaB (Brigitte Thiel) mit den aktuellen Fraktionschefs als Spitzenkandidaten in die Wahl gehen, wird die SPD einen neuen Fraktionsvorsitzenden bekommen: Jürgen Becker löst Hans-Jürgen Grasemann ab.

Wie haben die Parteien bei den vergangenen Kommunalwahlen abgeschnitten?

Stärkste Fraktion in Hückeswagen bereits seit Jahrzehnten ist die CDU – und daran änderte sich auch nichts bei der Wahl am 25. Mai 2014. Mit ihren 40,5 Prozent lag sie jedoch 1,5 Prozentpunkte unter dem Ergebnis von 2009. Die SPD dagegen erholte sich von ihrem Tief fünf Jahre zuvor und wuchs um 3,6 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent. Zudem gelang es ihr, der CDU ein Direktmandat „abzuluchsen“: Stefan Mallwitz gewann den Wahlbezirk 120 (Johannesstift) mit einer (!) Stimme Vorsprung vor Andreas Winkelmann (CDU). Das hatte es lange nicht gegeben.

Der größte Wahlverlierer war die FDP, die von 13 Prozent in 2009 auf 8,3 Prozent absackte. Auch die UWG verlor einen Prozentpunkt (7,7 Prozent). Zweiter Wahlsieger waren die Grünen, die ihren Stimmenanteil um 3,1 Prozentpunkte auf 10,7 Prozent erhöhten. Kaum Veränderungen gab es bei der FaB, die auf 5,1 Prozent kam (minus 0,1).

Wie hoch war damals die Wahlbeteiligung?

War die Wahlbeteiligung 2009 mit knapp 53 Prozent schon schlecht, war sie vor sechs Jahren mit 46,3 Prozent desaströs. Offensichtlich zeigten sich immer weniger Hückeswagener an der Mitwirkung am politischen Geschehen interessiert. Das könnte (und sollte!) in diesem Jahr anders werden, denn die Menschen sind in den vergangenen Jahren wieder deutlich politischer geworden.