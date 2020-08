Kommunalwahl in Hückeswagen : Dietmar Persian – der Ansprechpartner

Info

Schwiegervater Dietmar Persians Schwiegervater Manfred Vesper (CDU) war von 1989 bis 1997 Bürgermeister der Schloss-Stadt. Er war der letzte ehrenamtliche Bürgermeister (Stadtdirektor war Hans-Jürgen Pauck), ehe er vom ersten Hauptamtler Norbert Jörgens (parteilos) abgelöst wurde.

Kinder Dietmar und Elvira Persian haben vier erwachsene Kinder. Das älteste (32), die Tochter, arbeitet in London in einem Beratungsunternehmen, der Jüngste (24) studiert Medienwissenschaften in Erlangen. Die beiden anderen Söhne sind Polizist in Köln und Medientechniker in Düsseldorf.