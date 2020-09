Kommunalwahl 2020 : Große Freude bei Parteien über Wiederwahl des Amtsinhabers

Hückeswagen Kurz nach 20.30 Uhr am Sonntagabend war klar: Dietmar Persian war der Wahlsieg im Rennen um das Bürgermeisteramt nicht mehr zu nehmen. Zwar fehlten noch zwei Wahlbezirke, aber mit rund 68 Prozent lag das amtierende Stadtoberhaupt komfortabel vorn.

Am Ende waren es 68,82 Prozent – auf seinen Herausforderer, den FaB-Kandidaten Frank Mombauer entfielen damit 31,18 Prozent der Stimmen. Entsprechend groß war die Freude bei den Parteien, die die Kandidatur Persians unterstützt hatten. So etwa bei Christian Schütte, Fraktionsvorsitzender der CDU. „Wir haben Dietmar Persian unterstützt, weil wir gemeinsam mit ihm in den vergangenen Jahren viel vorangebracht haben. Und das wollen wir fortführen.“ Der Erfolg Dietmar Persians gebe ihnen in der Entscheidung Recht, ihn zu unterstützen. Denn er habe mit großer Mehrheit gewonnen. „Dafür herzlichen Glückwunsch von der CDU – wir freuen uns auf weitere fünf Jahre der guten Zusammenarbeit.“