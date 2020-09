Kommunalwahl 2020 in Hückeswagen : Dietmar Persian bleibt Bürgermeister

Hückeswagen Der parteilose Amtsinhaber holte knapp 69 Prozent, Herausforderer Frank Mombauer (FaB) erzielte einen Achtungserfolg. Große Gewinner der Stadtratswahl sind die Grünen und die FaB; AfD und Die Partei sind drin. CDU und SPD verlieren teils deutlich.

Eine Chance hatte Frank Mombauer nicht wirklich: Schon nachdem die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen feststanden, zeichnete sich der deutliche Sieg von Dietmar Persian ab. Als schließlich das Endergebnis bekanntgegeben wurde, nahm der Amtsinhaber als Erstes seine Frau Elvira Persian in den Arm und drückte ihr einen Blumenstrauß in die Hand. Aber auch für Siwen Gao, die Ehefrau seines Konkurrenten, hatte Persian einen Blumengruß. Dann schüttelten sich die beiden Bewerber um das Bürgermeisteramt auf dem Bahnhofsplatz vor dem Bürgerbüro die Hand.

Der wiedergewählte Bürgermeister dankte Mombauer für einen „fairen Wahlkampf“. Das sei ein gutes Zeichen für Hückeswagen und das gute Miteinander in der Politik. „Und das soll auch so bleiben“, sagte Persian. Beide Kandidaten hätten immer miteinander reden können. Und auch „wenn Welten zwischen uns liegen“, sei es nie persönlich zwischen ihnen beiden geworden. „Wir sind sachlich miteinander umgegangen.“

Mombauer bestätigte ebenfalls: „In der Summe war das ein fairer Wahlkampf.“ Wie Persian äußerte auch er Kritik an den teils „unschönen Auseinandersetzungen in den sozialen Medien. Das sollten wir unbedingt einmal angehen“, forderte er. Der Amtsinhaber hatte die Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Tage und Wochen ebenfalls beobachtet und kam zum Schluss: „Da wurde es schnell persönlich und ging es hin bis zu persönlichen Angriffen.“ Zum Glück sei das in der Hückeswagener Politik nicht so, „und das zeichnet uns seit vielen Jahren aus“.