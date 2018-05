Hückeswagen: Kommunalaufsicht genehmigt Haushalt der Stadt

Hückeswagen Stadtkämmerin Isabel Bever teilt mit, dass jetzt auch die freiwilligen Leistungen erbracht werden können.

Damit können jetzt auch die vorgesehenen freiwilligen Leistungen erbracht werden, darunter fallen etwa die Zuschüsse an die Vereine. Insbesondere stünde aber der Umsetzung der geplanten Sanierungsmaßnahmen und Investitionen nichts mehr im Weg. Bever: "Die sehr schnelle Genehmigung bestärkt uns in unserem Handeln und würdigt die Anstrengungen von Rat und Verwaltung zu einer sparsamen Haushaltsführung in den vergangenen Jahren." Es sei gelungen, erneut eine nachvollziehbare, realistische Planung und ein fundiertes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. Der Haushaltsausgleich erfolge nach der Planung der Stadtverwaltung im Jahr 2024.