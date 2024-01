Demo in Hückeswagen Die schweigende Mehrheit wird endlich laut

Es ist nun aber wichtig, dass dieser auch außerhalb der Demos gefochten wird. Wie es der Bürgermeister am Freitagabend sagte, muss die Mehrheit auch im Alltag gegen Hass, Hetze, Ressentiments und Unwahrheiten Stellung beziehen. Vor allem aber müssen die Politiker der demokratischen Parteien endlich aufhören, die verschwurbelten Themen der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten aufzugreifen und sich deren menschenverachtenden Begriffe zu bedienen. Denn was es bedeuten würde, wenn diese in Deutschland das Sagen hätte, machte Mehrnaz Hejabizadehha eindrucksvoll deutlich, als sie in ihrer emotionalen Rede über die Auswüchse der Diktatur in ihrem iranischen Geburtsland erzählte.