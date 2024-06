Kolpingsfamilie Hükeswagen Kolpingsfamilie spendet Eiche für Spielplatz Kastanienweg

Wie bereits 2021 entschloss sich der Vorstand daher zur Spende eines weiteren Baumes an die Stadt. Der erste Baum war vor drei Jahren auf dem Spielplatz Weierbachblick gepflanzt worden. Nun freuten sich der stellvertretende Vorsitzende Norbert Krauß, Kassiererin Marlies Klintworth und Jugendvorsitzende Antonia Pohl, eine Eiche zum Ende der Pflanzzeit an Bürgermeister Dietmar Persian zu überreichen. Natürlich nicht, ohne vorher die letzten Abschlussarbeiten zu erledigen. „Diese Eiche wird in einigen Jahren am Spielplatz Kastanienweg Schatten spenden“, berichtet Steiner.