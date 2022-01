Jecke Zick in Hückeswagen : Kolpingsfamilie sagt Karneval wegen Corona ab

Hückeswagen Der Kinder-Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ und die Kinder-Tanzparty fallen ersatzlos aus. Auch die 90. Kolping-Gala-Sitzung kann nicht wie gewohnt im Kolpinghaus und mit Zuschauern stattfinden.

Viele Jecken hatten es schon befürchtet: Auch in diesem Jahr wird der Karneval der Kolpingsfamilie nur in ganz kleinem Rahmen stattfinden. „2022 muss der Fastelovend leider wieder zurückgefahren werden. Lange haben wir gedacht, es besteht zumindest eine kleine Chance, aber die Entscheidung ist jetzt gefallen“, berichtet Pressesprecher Heinz Pohl. Der Kinder-Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ und die Kinder-Tanzparty fallen damit ersatzlos aus.

„Da in allen Städten der Umgebung die Züge auch abgesagt wurden, sehen wir eine große Gefahr, dass am Rosenmontag eine sehr große Zahl an Besuchern nach Hückeswagen kommen würde. Ein solcher Zulauf lässt sich in keiner Weise steuern und kontrollieren“, erläutert Sitzungspräsident Tobias Bosbach. Als Verein und auch als Einzelner könne man ein solch hohes Risiko für die Bevölkerung nicht eingehen. „Es ist uns sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu fällen. Trotzdem wird der Karneval, wie auch im vergangenen Jahr, in irgendeiner Form stattfinden, auch wenn die 90. Kolping-Gala-Sitzung nicht wie gewohnt im Kolpinghaus und mit Zuschauern stattfinden kann“, sagt er.