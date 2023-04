Kleidertausch etabliert sich in Hückeswagen Garderoben-Auffrischung und das ganz ohne Geld

Die Kolpingsfamilie hat selbst keinen Nutzen von diesem Angebot, stellt dafür aber ihre Räume, Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung. „Für uns steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund“, betonte Mitorganisatorin Hannah Breidenbach. Ihr zur Seite standen am Samstagnachmittag ihre Mutter Bettina Breidenbach sowie Silvia Breidbach. Das Trio nahm die mitgebrachten Textilien in Empfang und sortierte sie; die Damenbekleidung war dabei deutlich in der Überzahl. Erst im Laufe der dreistündigen Aktion füllten sich die Tische langsam, weshalb die Auswahl zu Beginn noch nicht so groß war. „Wir haben vom vorherigen Kleidertausch im Herbst etwas zurückbehalten und natürlich auch die eigenen Schränke durchgesehen“, sagte Hannah Breidenbach über das Basis-Angebot. Der ganz große Andrang blieb zwar aus, der „Kleidertausch“ soll dennoch zweimal im Jahr angeboten werden. „Es ist schwierig, dafür Werbung zu machen“, sagte Hannah Breidenbach, die auf Mund-zu-Mund-Propaganda hofft.