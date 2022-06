Kolpingsfamilie Hückeswagen : Kolping feiert mit Johannisfeuer

Nach der Coprona-Zwangspause feierte die Kolpingsfamilie am Samstag in Kleinberghausen mit Grillen, Gottesdienst und Johannisfeuer. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Die Hückeswagener Kolpingsfamilie traf sich am Samstagabend zum Feiern im Garten von Peter Goldstraß, unter anderem mit Grillen, Spielen und einem Wortgottesdienst.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Der Sommer 2022 ist in vielerlei Hinsicht der Sommer der Neuanfänge. Mit der zurückliegenden Entspannung in der Corona-Situation finden viele Veranstaltungen wieder statt, die in den vergangenen zwei Jahren ausfallen mussten. So etwa auch das Johannisfeuer der Kolpingsfamilie, das am Samstagabend bei schönstem Sommerwetter im Garten von Kolping-Bruder Peter Goldstraß in Kleinberghausen nach einer zweijährigen Pandemie-Pause angezündet wurde. Allerdings nicht in Form eines groß aufgeschichteten Holzhaufens, der wie die Osterfeuer in die Nacht lodert. Sondern in deutlich kleinerer Form – in einer Feuerschale. „Aber auch das ist ja schön“, versicherte Kolping-Mitglied Karsten Klintworth.

In der Tat hätte die Atmosphäre im großen Garten mit den vielen schönen Skulpturen kaum gemütlicher sein können. Etwas weiter unten waren die Kolping-Kinder im Gras, spielten Sackhüpfen oder Nachlaufen. Oben saßen die erwachsenen Kolping-Mitglieder an Bierzeltgarnituren und ließen sich die Salate, Brote und das eine oder andere Grillwürstchen schmecken. „Am Freitagabend hat es ja kräftig geregnet, da hatten wir durchaus Sorge, dass wir Pech haben könnten. Aber das ist ganz offensichtlich nicht der Fall“, sagte Klintworth, der zusammen mit Silvia Breidbach am Grill stand. Diese sagte lachend: „Ich stehe auch beim Altstadtfest immer hinter diesem Gasgrill, dabei mag ich noch nicht mal Würstchen.“

In gewisser Weise sei das Treffen zum Johannisfeuer mit Blick auf das bevorstehende Hückeswagener Traditionsfest am zweiten September-Wochenende auch eine Art Testlauf. „So können wir den Grill im kleinen Rahmen ausprobieren – was übrigens auch gut war, wie sich herausgestellt hat“, betonte Silvia Breidbach. Denn einer der fünf Brenner funktionierte nicht, zwei andere nicht so, wie sie sollten. „Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren“, betonte Klintworth.

Nach der Abendmesse in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt kam der Präses der Kolpingsfamilie, Pfarrvikar Michael Weiler, noch vorbei, um einen Wortgottesdienst im Freien zu feiern – ehe dann das Johannisfeuer angezündet wurde. „Wir sind nicht immer hier bei Peter Goldstraß, im vergangenen Jahr schon, da gab es aber nur einen Wortgottesdienst und kein Feuer“, berichtete Klintworth. In den Jahren zuvor hatte das Johannisfeuer, das eine lange Kolping-Tradition hat, etwa am Campingplatz stattgefunden, bei Bernhard Guski in Voßhagen oder bei der Familie Lübbert in Pixberg.