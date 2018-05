Hückeswagen : Kolpingsfamilie - Ausflug und Wallfahrt

Hückeswagen Die Wallfahrt zur Kölner Minoritenkirche ist ein fester Bestandteil im Jahreskalender der Hückeswagener Kolpingsfamilie. Am kommenden Sonntag, 13. Mai, läuft sie erneut unter dem Titel "Kolping auf Achse". Die Hückeswagener besuchen dann die Grabeskirche von Adolph Kolping. Zu der Wallfahrt sind alle Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie eingeladen. Der Bus startet um 8.30 Uhr ab Haltestelle Bahnhofstraße. Für 10 Uhr ist die gemeinsame Heilige Messe mit den Kolpingsfamilien des Bezirks Oberberg in der Minoritenkirche vorgesehen. Danach geht es weiter per Bus in den Naturerlebnispark "Panabora" nach Waldbröl, wo die Grillhütte reserviert ist und es ein zünftiges Mittagessen gibt. Der Park bietet mit seinem Baumwipfelpfad und dem Aussichtsturm für alle ein besonderes Erlebnis. Für die Kleinen und Kleinsten steht der große Abenteuerspielplatz zur Verfügung. Der Fahrpreis kann im Bus bezahlt werden und beträgt inklusive Fahrt, Grillen und Eintritt 18 Euro für Erwachsene (Nichtmitglieder zahlen 20 Euro) und für Kinder ab sieben Jahre zehn Euro; für jüngere ist die Tour kostenfrei. Wer mitfahren möchte, soll sich schnell anmelden.

Anmeldung/Info Tel. 82371 (Teders) oder online unter: www.kolping-hueckeswagen.de

