Hückeswagen : Kolping-Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl

In der Kolpingsfamilie Hückeswagen kann nicht nur gut Karneval gefeiert werden. Jetzt steht vor der Bundestagswahl wieder eine Diskussionsrunde mit Kandidaten an. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Fünf Kandidaten und eine Kandidatin stellen sich um kommenden Mittwoch, 25. August, auf Einladung der Kolpingsfamilie im Forum der Montanusstraße, Weststraße, den Fragen der Zuschauer. Beginn der Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl am 26. September ist um 20 Uhr.

Bei der Kolpingsfamilie ist es Tradition, dass sich im Vorfeld von Wahlen die Direktkandidaten der Parteien , die für Hückeswagen relevant sind, in einer Podiumsdiskussion vorstellen. Insgesamt sechs Bewerber stellen sich den Fragen der Besucher; moderiert wird der Abend durch die freie Journalistin Corinna Schlechtriem. Geplant ist laut Kolpingsprecher Heinz Pohl eine kurze Vorstellungsrunde, danach sollen die Standpunkte der einzelnen Kandidaten zu den Schwerpunktthemen der Wahl erörtert werden.

Auf der Bühne im Forum sitzen werden allerdings nur fünf Bewerber: die Hückeswagener Jörg von Polheim (FDP) und Philipp Wüster („Die Partei“) sowie die Gummersbacher Sabine Grützmacher (Grüne), Bernd Rummler (AfD), und Diyar Agu (Die Linke). Der oberbergische CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Brodesser hingegen wird aus Berlin hinzugeschaltet. Er hatte sich schon einen Flug reserviert, um nach der wichtigen Bundestagssitzung zum Milliarden-Hilfsfond für die Hochwasser-Geschädigten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz rechtzeitig in Hückeswagen zu sein. Weil diese aber nicht rechtzeitig beendet sein wird, wird der Lindlarer aus der Bundeshauptstadt an der Podiumsdiskussion Teilnehmen und dann auf einer Leinwand zu sehen sein. Nicht teilnehmen werden Michaela Engelmeier (SPD), Christian Abstoß (Freie Wähler) und Markos Pavlidis („Die Basis“).