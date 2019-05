Schwerverletzte kommen in Krankenhäuser : Kollision zwischen Radler und Kind

Krankenwagen und Polizei waren in Hückeswagen-Herweg im Einsatz. Foto (Symbolbild): Friso Gentsch/dpa. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückeswagen/Radevormwald (tei.-) Schwere Verletzungen haben sich am Donnerstag ein neunjähriger Junge und ein 70-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß zugezogen. Ein 70-jähriger Radevormwalder fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad in Hückeswagen-Herweg auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der B 483 in Fahrtrichtung Hückeswagen.

Neben dem Geh- und Radweg grenzt eine etwa