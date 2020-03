Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Klingelnberg stärkt den Standort Hückeswagen

Der Klingelnberg-Kreisel in Hückeswagen. An diesem Standort wird sich künftig wohl einiges verändern. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Der Maschinenbauer beschließt Maßnahmenplan, um die Effizienz zu steigern. Das hat Auswirkungen auf die Schloss-Stadt.

Das Maschinenbauunternehmen Klingelnberg reagiert auf die wirtschaftliche Krise und hat Maßnahmen beschlossen, um seine Effizienz zu steigern. Das teilte die Firma jetzt mit. Kernaussage für den Standort in Hückeswagen: Klingelnberg wird alle Produkte der Stirnradsparte künftig in der Schloss-Stadt zusammenführen. „Die Produktion von Standardkomponenten und Kegelradsätzen wird optimiert und fokussiert“, berichtet die Firma. Die Fertigung am Standort Györ in Ungarn werde auslaufen, da die fortschreitende Automatisierung etwaige Kostenvorteile des ungarischen Standortes zwischenzeitlich neutralisiert habe. „Die Auslastung der Kapazitäten und die Wirtschaftlichkeit des Standortes Hückeswagen werden damit gesichert“, heißt es in der Pressemitteilung.

Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertreter hätten eine Betriebsvereinbarung zur Effizienzsteigerung verabschiedet, die das Ausscheiden der Mitarbeiter am Standort in Ettlingen regele und nunmehr eine konsequente Umsetzung der Maßnahme ermögliche. Im Badischen entfallen 160 Arbeitsplätze. Die betroffenen Arbeitnehmer hatten gegen die Pläne von Klingelnberg protestiert und waren dafür eigens ins Bergische gereist, um vor den Toren der Firma ihren Unmut zu äußern. Vergebens. Auch einen Alternativplan, wie zumindest einige der 160 Stellen hätten gesichert werden können, fand bei der Konzernleitung keine Zustimmung. Betriebsrat und IG Metall scheiterten.

Info Unumgängliche Maßnahmen Entwicklung Der Verwaltungsrat von Klingelnberg begrüßt das Maßnahmenpaket der Geschäftsleitung, „auch wenn es eine Reihe unerfreulicher, aber, angesichts der negativen Entwicklung wichtiger Abnehmerbranchen des Unternehmens, unumgänglicher Maßnahmen beinhaltet“, sagt der Vorsitzende Dr. Jörg Wolle. Mit dem Programm stelle sich Klingelnberg künftig solide und nachhaltig auf. Und schaffe damit die Voraussetzungen, die großen Herausforderungen der derzeitigen Umbrüche gut zu meistern und die Weichen für die Zeit nach den Belastungen zu stellen.

Was die Ankündigung der Konzernleitung nun ganz konkret für den Standort Hückeswagen bedeutet, darüber hüllt sich das Unternehmen noch in Schweigen. „Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zunächst die Mitarbeiter informieren möchten. Dies findet in den nächsten Tagen statt“, teilte Marketing-Leiterin Sandra Küster auf Anfrage am Donnerstag mit. Der Maßnahmenkatalog von Klingelnberg kommt nicht überraschend: Schon im Oktober 2019 hatte das Unternehmen mitgeteilt, ein umfassendes Programm zur Effizienzsteigerung zu entwickeln und dazu auch in Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern einzutreten.

Ziel ist es, frühzeitig auf die Marktschwäche im weltweiten Maschinenbaumarkt sowie auf den spürbaren Investitionsstau im Automobilsektor zu reagieren und das Unternehmen für ein verändertes wirtschaftliches Umfeld aufzustellen, heißt es in der Pressemitteilung. Auch das Coronavirus wirke sich mittlerweile negativ auf die Wirtschaft aus, durch die nochmals verschlechterte Konjunktur im weltweiten Automobil-, Automobilzulieferer- sowie im Maschinenbaubereich, verzeichnete Klingelnberg einen schwächeren Jahresbeginn als ohnehin berechnet. In der Folge rechnet das Unternehmen mit einem wesentlich niedrigeren Auftragseingang für das am 31. März endende Geschäftsjahr.

„Angesichts ihrer soliden Finanzierung sowie ihrer sehr hohen Eigenkapitalausstattung sind die Belastungen für das Unternehmen in jedem Fall verkraftbar“, berichtet Klingelnberg. Kern des Effizienzsteigerungsprogramms werden die Straffung wesentlicher Bereiche des Unternehmens sein, die Stärkung des Vertriebs sowie die Zusammenführung von Standorten.

Die Zahl der Stellen wird von 1340 weltweit um 200 reduziert – alleine 160 Mitarbeiter sind im Werk Ettlingen betroffen. Die positiven wirtschaftlichen Effekte werden sich laut Klingelnberg mit Abschluss des Programms ab 2021/2022 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018/2019 auf mehr als zehn Millionen Euro pro Geschäftsjahr belaufen. Die Einmalkosten dieser Maßnahmen liegen bei geschätzt etwa 15 Millionen Euro.