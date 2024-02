Kleine Geschichte in Heukeshowwer Platt Wie ett freuer in de School woor

Freuer muche vie Schoolblaaren te Faut in de School loopen. Dänn Tonister up en Rüjen, un ap jing et, ejal ob et ränte oder schneite. Unsere Eldern hadden kinne Tit, uns in de School te brängen oder awtehollen. Wor ve dann teheemen, jow et Middachetten, dono Schoolarbeiden, un dann jing et tem Spillen no drutten. Owends wenn et düster wurt, jing ver rin un wooren meu jenuch, üm nachts jutt schloopen te künnen.