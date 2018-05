Hückeswagen : "Kleidertreff soll im Bürgerbad bleiben"

Das Logo des Kleidertreffs vor dem Bürgerbad im Brunsbachtal erinnert an einen Kleiderbügel (für die Kleiderkammer) und das W-Lan-Zeichen (für den Treffpunkt). Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Ehrenamtler, die sich zweimal in der Woche im Kleidertreff um Flüchtlinge kümmern, wollen den Treffpunkt auch über Juli hinaus im Bürgerbad angesiedelt wissen. Das fordern sie in einem Offenen Brief an den Bürgermeister und die Fraktionen.

Von Stephan Büllesbach

Die Kleiderkammer innerhalb des Kleidertreffs im Bürgerbad wird zum 15. Juni geschlossen (die BM berichtete). Der Rückgang bei den zugewiesenen Flüchtlingen und ihrem damit verbundenen geringeren Bedarf ist der eine Grund. Der andere ist, dass die Stadt die ehemaligen Restaurant-Räume wieder verpachten will. Wenigstens bis Mitte Juli kann der Kleidertreff dort bleiben, für danach müsste aber wohl ein anderer Treffpunkt im Stadtgebiet gefunden werden.

Das lehnen aber die ehrenamtlichen Helfer ab. Das teilen sie Bürgermeister Dietmar Persian und den Vorsitzenden der Ratsfraktion in einem Offenen Brief, der von Joachim Kutzner, Evelyn Oesinghaus und Klaus Bäcker unterschrieben ist, mit. Darin heißt es unter anderem: "Im Kleidertreff wird praktische Hilfe jeder Art geleistet." So helfen die Hückeswagener den Neubürgern etwa bei behördlichen Schreiben, der Erstellung von Bewerbungen und Lebensläufen, im Umgang mit Handy- oder Stromverträgen oder begleiten sie zu Ämtern und Ärzten. Im Laufe der Zeit hätten sich zudem viele geflüchtete Menschen selbst ehrenamtlich engagiert: "Sie helfen im Kleidertreff, helfen sich gegenseitig bei Umzügen, beim Möbelaufbau oder bei Näharbeiten."

Info Von griechischem Lokal zu einer Kleiderkammer Frühjahr 2015 Das griechische Lokal "Thessaloniki" im Bürgerbad schließt nach nur einem halben Jahr. Das griechische Ehepaar war der bislang letzte Pächter. 15. Februar 2016 Im ehemaligen Restaurant des Bürgerbads eröffnet die Kleiderkammer - Flüchtlinge finden hier ihre Grundausstattung an Kleidung, aber auch an Haushaltsgegenständen und Möbeln. Die Kleiderkammer im Kleidertreff ist aber auch für alle Hückeswagener geöffnet. Der Kleidertreff hat sich seitdem zu einem gut besuchten Treffpunkt von Flüchtlingen und Einheimischen entwickelt. 3. Mai 2018 Deike Schütte und Margarete Coenen von der Ehrenamtsinitiative "Weitblick" teilen mit, dass die Kleiderkammer im Bürgerbad zum 15. Juni geschlossen wird. Der Kleidertreff an gleicher Stelle könne mindestens bis zum 15. Juli dort bleiben. Die Stadt wolle den Ehrenamtlern notfalls andere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Längst seien ihnen die Arbeit, das Miteinander und die Räume ans Herz gewachsen, heißt es in dem Brief der Ehrenamtler weiter. Die Ersthilfe sei längst geleistet, aber die Integrationsarbeit habe jetzt erst richtig begonnen und sei ein langer und ständiger Prozess, der nicht unterbrochen werden sollte. "Dieser ist nach Ansicht vieler in diesem Bereich Tätiger extrem gefährdet, wenn diese Begegnungsstätte jetzt aufgegeben werden müsste", schreiben sie. Daher könnten diese gewachsenen Strukturen, die in ganz erheblichem Maße von der Lage und den Gegebenheiten dieser Räumlichkeiten abhängen, nicht ohne Weiteres woanders hin verlegt werden. Und weiter ist zu lesen: "Die Räume sind unseres Erachtens nach seriös für keinen Gastronomiebetrieb betriebswirtschaftlich rentabel, wie die Vergangenheit eindrücklich bewiesen hat." Sie würden sich aber vorzüglich für einen Bürgertreff eignen, der in Hückeswagen fehlt.

Die Räume im Brunsbachtal seien neben der Integrationsarbeit inklusive den Sprachkursen auch für eine Nutzung für andere Bürgeranliegen denkbar. Als Beispiele nennen die Ehrenamtler eine Ausgabestelle für die Initiative Foodsharing, Vorstandssitzungen von Vereinen und kleine Veranstaltungen. "Die Lage zwischen der Innenstadt und Wiehagen ist ideal."



Zu bedenken sei außerdem, dass Hückeswagen in der Region bekannt für seine gute Flüchtlingsarbeit sei und die Stadt also eine Vorbildfunktion habe, die nicht leichtfertig verspielt werden sollte. "Jetzt droht diesem so gelobten und geschätzten Treff das plötzliche Aus."

In den vorigen Wochen wurde die Einrichtung laut Kutzner, Bäcker und Oesinghaus immer mehr von Hückeswagenern aufgesucht, die nach günstiger Kleidung stöberten. "Es spricht sich anscheinend jetzt erst herum, dass dieses Angebot für alle gilt und auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit immer beliebter wird", heißt es in dem Offenen Brief.

"Die Stadt Hückeswagen nutzt seit 2015 die Ehrenamtstätigkeit von vielen Hückeswagener Bürgern in der Integrationsarbeit. Es wäre für uns völlig unverständlich, wenn diese Arbeit plötzlich und völlig unbegründet beendet wird", kritisieren die Ehrenamtler. "Der Kleidertreff ist im ehemaligen Hallenbadrestaurant optimal untergebracht; einen besseren Standort für ihn können wir uns nicht vorstellen."

(büba)