Kolpingsfamilie Hückeswagen : Kleidertausch im Saal des Kolpinghauses

Hückeswagen Beim Kleidertausch kann jeder Interessent bis zu zehn Kleidungsstücke mitbringen, die er mit anderen frei tauscht. Was übrig bleibt, geht an die Kleiderkammer der katholischen Kirchengemeinde.

Wenn der Kleiderschrank mal wieder überquillt oder Hosen und Hemden seit mehr als einem Jahr nicht mehr getragen wurden, ist es vielleicht Zeit, sich mal wieder von einigen Kleidungsstücken zu trennen. Die Kolpingsfamilie der Schloss-Stadt will helfen und bietet für Sonntag, 25. September, 15 bis 18 Uhr, einen Kleidertausch im Saal des Kolpinghausen an. Hier kann jeder bis zu zehn Kleidungsstücke mitbringen, die er dann mit anderen Teilnehmern frei tauschen kann.

„Heutzutage leben wir in dem Luxus, quasi unbegrenzt zu konsumieren. Doch dieser unbegrenzte Konsum geht auf Kosten vieler anderer Menschen und der Umwelt. Ständig wollen wir neue Sachen, neue Kleidung kaufen. Doch eigentlich ist unser Kleiderschrank bis oben hin voll. Wohin mit der überflüssigen Kleidung?“, fragt sich auch Christoph Steiner von der Kolpingsfamilie. Beim Kleidertausch erleichtere man somit nicht nur seinen eigenen Kleiderschrank, sondern bewirke gleichzeitig, etwas gegen die unnötige Überproduktion von Kleidung zu tun. Deshalb sein Appell: „Bringt einfach eure gut erhaltenen ‚Schrank-Leichen‘ und Accessoires mit und schenkt ihnen ein neues Leben. Tauscht sie gegen neue Lieblingsteile – ohne den Geldbeutel zu zücken.“ Die Kleidung sollte sauber sein und keine Löcher haben. Die Kleiderannahme erfolgt bis 17 Uhr – kostenlos. Interessenten dürfen so viele Kleidungsstücke mitnehmen, wie sie wollen, auch wenn sie selber nichts mitgebracht haben. „Aber bleibt dabei immer fair den anderen gegenüber“, betont Steiner. Übrig gebliebene Kleidung wird am Ende an die Kleiderkammer der katholischen Kirchengemeinde gespendet.