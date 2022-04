Hückeswagener spenden für kleine Ukrainer : Kleiderkammer sammelt Kindersachen

Hückeswagen Am Montagvormittag nahmen die „Kammerzofen“ Spenden für Geflüchteten aus der Ukraine entgegen. Die Hückeswagener hatten wieder viel gegeben – am Mittwoch soll es verteilt werden.

Die Stimmung in den so lange nicht genutzten Räumlichkeiten der Kleiderkammer der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt ist am Montagvormittag beinahe ausgelassen. Die liebevoll „Kammerzofen“ genannten Helferinnen rund um Gaby Vollbrecht sortieren die von den Hückeswagenern gespendeten Kleidungsstücke – vor allem Kinderkleidung. Sie sollen morgen, Mittwoch, 10 bis 12 Uhr, an Geflüchtete aus der Ukraine abgegeben werden, die in Hückeswagen untergekommen sind.