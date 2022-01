Klausurtagung der Hückeswagener Christdemokraten : CDU nimmt auch längerfristige Ziele ins Visier

Hückeswagen Bei der Klausurtagung auf Schloss Gimborn beriet die Hückeswagener CDU den Wahlkampf für die Landtagswahl im Mai. Sie nahm aber auch Ziele für dieses Jahr und bis 2030 in den Blick.

Die nähere und entferntere Zukunft der Schloss-Stadt hatten sich am Samstag Fraktion und Vorstand des CDU-Stadtverbands bei ihrer Klausurtagung in Hybridform vorgenommen und sich dazu zumindest teilweise auf Schloss Gimborn in Marienheide getroffen. Dabei wurden verschiedene lokalpolitische Themenfelder beraten, wie Fraktionsvorsitzender Pascal Ullrich mitteilt.