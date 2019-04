Schlosskonzert : Klarinetten- und Harfenmusik weckt Frühlingsträume

Simone Seiler (Harfe) und John Corbett musizierten in Hückeswagen. Foto: Duo Imaginaire

Hückeswagen Das musikalische Ehepaar Simone Seiler und John Corbett spielte unter anderem Musik von Schubert, Schumann und Brahms.

Der Konzerttitel „Frühlingstraum“ passte nicht ganz zum kalten Aprilwetter am Samstagabend, wohl aber zur Musik. Die Kombination aus Harfe und Klarinette bot nicht nur ein außergewöhnliches Musikerlebnis, sondern vermittelte auch die Schönheit und Leichtigkeit des Frühlings.

Das Musikerehepaar Simone Seiler und John Corbett aus Hagen war zum fünften Konzert der Initiative Schlosskonzerte ins Heimatmuseum gekommen. Es präsentierte unter anderem Stücke von Robert Schumann, Franz Schubert und Johannes Brahms. Anhand der facettenreichen Fantasie in c-Moll op. 35 von Louis Spohr zeigte Simone Seiler, was mit musikalischem Können und herausragender Technik aus dem 47-saitigen Instrument rauszuholen ist. „Nicht alle Fantasien für Klavier sind auf der Harfe zu realisieren“, erklärte John Corbett. Durch die Virtuosität des bestens aufeinander abgestimmten Duos erhielten die Klassiker aus früheren Zeiten jedoch ein neues, musikalisches Gewand.

Auch wenn das Spiel auf der großen Konzertharfe eine besondere Anziehungskraft für Augen und Ohren besaß, so trat John Corbett musikalisch zu keiner Zeit in den Hintergrund. Besonders das Capriccio op. 73 des deutschen Harfenisten und Komponisten Frank Poenitz erforderte ein ausdrucksstarkes Spiel. Die Pause nutzten die Zuschauer, um die Pedalharfe und deren Technik ausgiebig in Augenschein zu nehmen. Simone Seiler nahm sich Zeit, die Mechanik zu erläutern.