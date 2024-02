Jecke Zick auch in Wipperfürth „Klare Kante“ gegen Rassismus im Wipperfürther „Zoch“

Im Karneval steht der Spaß im Mittelpunkt, er dient aber auch zur Überspitzung von Problemen und hält der Gesellschaft den Spiegel vor – hauptsächlich den Politikern. Zu sehen ist das nicht nur bei den Persiflagewagen der großen Rosenmontagszüge in den rheinischen Metropolen Köln, Mainz und Düsseldorf, auch die Jecken in den kleineren Umzügen „auf dem Land“ nehmen kein Blatt vor den Mund. Und so wird auch der Wipperfürther „Zoch“ am Sonntag, 11. Februar, politisch sehr aktuell – fährt doch an dritter Stelle ein Wagen mit, der sich klar gegen die rechtsextremistischen Tendenzen in Deutschland stellt und fordert: „Kein Kölsch für Nazis“.