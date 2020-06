Katholischer Kindergarten Am Kamp in Hückeswagen : Selbstgezogene Pflanzen bereichern Speiseplan

Katholischer Kindergarten Am Kamp in Hückeswagen

Sind Teil der Pflanzaktion in der katholischen Kita Am Kamp: Ein paar Kinder beim Gießen mit Erzieherin Sandra Renzel. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Pflanzen in den Hochbeeten im Katholischen Kindergarten Am Kamp sind schon ziemlich hochgewachsen. Möhren und Salat haben zum Beispiel bereits mehr als nur die Köpfe aus der Erde gesteckt.

Erzieherin Sandra Renzel und die Kinder in der Kita freut das sehr. Denn schon bald können sie sich von den selbstgezogenen Pflanzen leckere Salate zubereiten. Die drei großen Hochbeete im Garten der Kindertagesstätte sind schon im zweiten Jahr im Einsatz, sagt Erzieherin Sandra Renzel. „Wir haben sie im Vorjahr mit den Kindern gemeinsam gebaut und bemalt, ehe wir sie mit Erde und den entsprechenden Samen bepflanzt haben.“ In diesem Jahr seien allerdings zur Pflanzzeit praktisch keine Kinder in der Einrichtung gewesen – aufgrund der Corona-Krise waren die Schulen und Kindergärten seit dem 16. März geschlossen.