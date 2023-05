Absehbare Entwicklung Kirchenentwidmung in Kräwinklerbrücke steht an – nach 70 Jahren

Für Anke Mühling wird der Entwidmungs-Gottesdienst der erste sein, den sie am Kirchberg 3 feiern wird. „Ich bin ja erst nach dem bislang letzten Gottesdienst nach Bergisch Born gekommen“, sagte sie. Es sei ein trauriger Anlass, gerade weil „viele Menschen an der kleinen Kirche mit ihrer besonderen Lage hängen“. Zumal in Zeiten, in denen ohnehin schon viele Umbrüche zu meistern seien. Aber, und das sei nun der positive Aspekt – „es geht ja weiter“, sagte Anke Mühling. Man wolle nach vorne blicken und das auch deutlich machen. Das solle auch der Tenor des Gottesdienstes am Sonntag sein. „Wir wollen deutlich machen, dass zwar das Kapitel Kräwinklerbrücke beendet ist, aber das keineswegs das Ende der Gemeinde bedeutet“, sagte Anke Mühling. So wolle man auch bewusst auf einen dramatischen Abschluss verzichten. „Natürlich gab es Ideen, die Gegenstände, die aus der Kirche mitgenommen werden sollen – die Altarkerzen, das Antependium, das Kreuz und die Bibel – in einer Prozession nach draußen zu tragen. Davon haben wir aber abgesehen“, sagte Anke Mühling. Stattdessen wolle man eine schöne Feier erleben, Erinnerungen austauschen und zusammen mit Feyka, Superintendentin Antje Menn, dem Christlichen Chor Bergisch Born und den Gemeindemitgliedern einen feierlichen Schlussstrich ziehen. Auch die Glocke soll ausgebaut werden – „sie wird einen Ehrenplatz im Gemeindehaus in Bergisch Born bekommen“, sagte die Pfarrerin.