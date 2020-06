Kirchen in Hückeswagen : Turm der Johanniskirche ist marode

Die Sanierung am Turm der ­Johanniskirche läuft auf Hochtouren. Auf der Wetterseite (die Westseite am Turm) sind die Schallläden stark beschädigt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Wo zunächst nur Malerarbeiten nötig schienen, muss nun das Holz teils komplett erneuert werden. Der Turm der Johanniskirche ist derzeit vollkommen eingerüstet. Die Arbeiten sollen noch bis in den August hinein dauern.

Eigentlich hat Friedhelm Selbach, Baukirchmeister der Evangelischen Kirchengemeinde, nur die abblätternde Farbe am Turm der Johanniskirche gesehen. Und damit Handlungsbedarf. „Es ist immerhin schon 20 Jahre her, dass der Turm renoviert wurde. Auf der Wetterseite sieht der Turm schon erneuerungsbedürftig aus“, sagt Selbach. Entsprechend sollte er nun neu angestrichen werden. Da hierfür ein großes Gerüst notwendig ist, seien die veranschlagten Kosten mit zirka 25.000 Euro schon durchaus hoch gewesen. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits im Vorjahr erledigt werden, wegen Terminschwierigkeiten mit dem Gerüstbauer habe es sich dann aber immer weiter nach hinten verschoben, bis dann der Winter kam. „Und dann ging das nicht mehr, so dass wir die Arbeiten auf dieses Jahr geschoben haben“, sagt Selbach.

Wie ist der Zustand des Turms?

Info Würdevoller Ort für Urnengräber Kolumbarium In einem Kolumbarium werden, ähnlich einem Friedhof, die Urnen verstorbener Menschen würdevoll aufbewahrt. Angehörige haben so einen Ort, den sie besuchen können. Umbau 2009 stellte die Evangelische Kirchengemeinde die ersten Pläne für einen Umbau der Johanniskirche vor. Fertiggestellt wurde das Kolumbarium im Februar 2012. Internet www.kolumbarium-hueckeswagen.de

Als das Gerüst schließlich aufgebaut ist, entdecken die Handwerker oben in luftiger Höhe, dass die Balken des Turms marode sind. „Zum Glück wurde der Turm bei der Sanierung vor 20 Jahren mit Stahlverstrebungen verstärkt, so dass die Statik gewährleistet ist“, betont Selbach. Dennoch sei klar, dass es mit ein paar Eimern Farbe keineswegs getan ist. Die Malerarbeiten rücken nun erst einmal in den Hintergrund. Und zunächst müssen die Balken, vor allem auf der Wetterseite, ausgetauscht werden. Der Schaden ist deutlich sichtbar: marode Balken, von denen mehr als nur die Farbe abgeplatzt ist auf der Nord-Seite, während die Süd-Seite noch vergleichsweise gut aussieht.

Wie kommen die Handwerker auf den Turm?

Zunächst einmal sei der Gerüst-Aufbau recht aufwändig gewesen, berichtet der Baukirchmeister. Auch das wird deutlich sichtbar beim Blick von oben: Mit langen Querbalken sind die Gerüstfüße gegen das Abrutschen gesichert. „Der Gerüstbau geht einmal rund um die Kirche, der Aufbau dauerte entsprechend eine gute Woche“, sagt Selbach. Auf einer für Gerüstverhältnisse komfortablen Treppe kommt man zum Dach, um an den Turm zu kommen, muss man indes über Leitern weiter hochklettern. Um den Turm herum liegen Gerüstbohlen, schwindelfrei müssen die Handwerker auf jeden Fall sein.

Baukirchmeister Friedhelm Selbach begutachtet die Schäden am Turm. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wer arbeitet an der Johanniskirche?

Die Evangelische Kirchengemeinde hat für die Renovierung auf Hückeswagener Unternehmen gesetzt. „Sowohl die Gerüstbauer als auch die Anstreicher und der Schreiner, der jetzt notwendig geworden ist, kommen aus der Stadt“, versichert Selbach. Allerdings muss nun ein Holzgutachter hinzugezogen werden. „Da haben wir einen Spezialisten engagiert, der den genauen Schaden bestimmen wird.“ Die Kosten, die ursprünglich mit etwa 25.000 Euro angesetzt waren, werden dadurch steigen. „Wir wissen noch nicht, wo wir dann landen werden. Aber wir haben eine längere Standzeit des Gerüsts, wir haben die konstruktiven Arbeiten am Holz – das alles konnten wir vorher nicht kalkulieren“, sagt Selbach. Er rechne mit Arbeiten bis in den August hinein.

Was ist bei der Renovierung zu beachten?

Die Johanniskirche ist vor acht Jahren zum Kolumbarium umgewidmet worden. „Mir würde es in der Seele wehtun, wenn das Gebäude verfallen würde. Daher bin ich sehr froh, dass wir als Kirchengemeinde das jetzt machen. Die Johanniskirche wird so für die Zukunft fit gemacht“, stellt der Baukirchmeister klar. Die Genehmigungen der Denkmalschutzbehörde für die Sanierung würden vorliegen, die Arbeiten nach den Vorgaben des Denkmalschutzes umgesetzt werden. Der Grundstein für die Johanniskirche wurde 1836 gelegt, nur knapp eineinhalb Jahre später wurde sie am 18. Oktober 1837 eingeweiht.

Das Holz ist an vielen Stellen in einem schlechten Zustand. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wie finanziert sich die Sanierung?

Die Evangelische Kirchengemeinde ist für alle Sanierungsarbeiten an ihren beiden Kirchen auf Spenden aus der Gemeinde angewiesen. Wie in so vielen Bereichen, zeigen sich auch hier Auswirkungen von Corona, wie Selbach sagt. „Spenden sind enorm wichtig, aber es haben lange Zeit keine Gottesdienste stattgefunden – und jetzt kommen tendenziell weniger Menschen in die Kirche. Ich hoffe trotzdem, dass die Menschen in der Gemeinde auch jetzt für die Bauarbeiten spenden.“

