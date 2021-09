Filmvergnügen in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit zwei Filmen im Kultur-Haus Zach

Taron Egerton als Elton John – zu sehen im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Foto: dpa/David Appleby

Hückeswagen Um 15 Uhr hebt sich der Kino-Vorhang zum ersten Mal für einen Filmklassiker mit Conny Froboess und Rudolf Prack in den Hauptrollen. Um 18 Uhr steht dann eine Filmbiografie über Elton John mit Taron Egerton im Mittelpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim nächsten Kino-Sonntag mit gleich zwei Filmen im Kultur-Haus Zach gibt es am kommenden Sonntag, 5. September, ab 15 Uhr einen Filmklassiker mit Conny Froboess und ab 18 Uhr eine Filmbiografie über Elton John.

Nachmittags hebt sich zunächst der Kino-Vorhang zum ersten Mal für einen Filmklassiker mit Conny Froboess und Rudolf Prack in den Hauptrollen. Bei diesem österreichischer Spielfilm von Werner Jacobs aus dem Jahr 1961 geht es um einen Hofrat, der stets korrekt handelt. Doch dann entdeckt er, dass er eine uneheliche Tochter hat. Er beschließt, in die Wachau zu reisen, wo er einst eine Urlaubsaffäre hatte. Dort lernt er dann auch seine uneheliche Tochter kennen und beschließt, seine Vaterpflichten nachzuholen. Dabei kommt er aber auch seiner einstigen Liebe wieder näher, heißt es in der Ankündigung zu dem Film.

Für die Kino-Gäste gibt es zum Film auch eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee – beides ist im Eintrittspreis inbegriffen. Karten kosten sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Kinokasse kosten die Karten acht Euro.

Um 18 Uhr steht dann ein etwas aktuellerer Film im Mittelpunkt. Diesmal wird eine Filmbiografie über Elton John gezeigt, bei der Taron Egerton in der Hauptrolle zu sehen ist. Der Film präsentiert ein großes musikalisches Spektakel mit den Songs von Elton John, heißt es in der Ankündigung. Dabei wird die Geschichte von einem schüchternen Jungen erzählt, der zu einem der bekanntesten Musiker der Welt heranwächst. „Mit jeder Menge musikalischer Darbietungen und einer spektakulären Darstellung des Lebens des Musikers ist dieser Film sehr zu empfehlen. So wurde der Film auch mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit den Golden Globe Awards“, teilt das Kultur-Haus Zach mit.

Wie im „echten“ Kino auch, gibt es am „Kultur-Haus Zach-Kiosk“ verschiedene Süßwaren und Getränke, so dass die Besucher das Kinoerlebnis so richtig genießen können. Der Eintritt für den Film um 18 Uhr kostet zwei Euro. Karten für diesen Film gibt es online unter www.kultur-haus-zach.de oder an der Kinokasse.

Für den Kinobesuch am Sonntag gilt die „3-G-Regel“ (Nachweis über die vollständige Impfung, Nachweis über Genesung oder negativer Corona-Test). Darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Kultur-Haus Zach tragen und die Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung am Eingang angeben.

So. 5. September, 15 und 18 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(rue)