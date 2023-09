Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Kino-Sonntag mit zwei Filmen

Um 15 Uhr startet das Kino-Vergnügen mit einem Filmklassiker mit Marie Versini. In der weiteren Hauptrolle ist Götz George zu sehen. Bei diesem deutsch-österreichisch-ungarischen Spielfilm von Franz Josef Gottlieb aus dem Jahr 1965 geht es um einen jungen Herzensbrecher, der von seiner reichen Familie nach Ungarn geschickt wird. Dort soll er für das Gestüt seines Vaters neue Pferde erwerben. Der Aufenthalt in Ungarn kommt dem jungen Mann sehr gelegen, da er sich damit ein wenig Abstand zu seiner Freundin erhofft. In Ungarn verliebt sich der junge Herzensbrecher schnell in eine schöne junge Frau. Doch seine Freundin aus der Heimat reist ihm nach – und so kommt es zu einer prekären Situation.