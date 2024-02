Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Kino-Sonntag mit Filmklassiker und Drama

Um 18 Uhr steht ein Filmdrama von Sian Heder aus dem Jahr 2021 auf dem Spielplan. Der Film handelt von einem 17-jährigen Mädchen, das in einer gehörlosen Familie aufwächst. Sie ist die einzige, die in der Familie hören kann. So unterstützt sie als Dolmetscherin und setzt alles daran, den familiengeführten Fischereibetrieb aufrecht zu halten. Als das Mädchen dem Schulchor beitritt, erweckt bei ihr die Liebe zu Musik. Zudem trifft sie hier auch ihre erste große Liebe. Ihr Lehrer erkennt ihr musikalisches Talent und rät ihr zu einem Musikstudium. Nun muss sich die 17-Jährige entscheiden. Nimmt sie diese Chance war oder kann sie ihre Familie nicht im Stich lassen?