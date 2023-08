Hückeswagener Kultur-Haus Zach Der Sonntag wird wieder zum Kino-Tag

Um 15 Uhr startet der Filmklassiker mit Peter Alexander, Cornelia Froboese und Gunther Philipp in den Hauptrollen. Bei dieser deutsch-österreichischen Verwechslungskomödie aus dem Jahr 1964 geht es um einen Werbegrafiker in einer Schokoladenfabrik, der den Auftrag erhält, die Tochter des Konzernchefs am Flughafen abzuholen und ihr Wien zu zeigen. Am Flughafen trifft er auf eine Frau, die ungerechterweise eines Diebstahls bezichtigt wird und in die er sich sofort verliebt. Was der Werbegrafiker nicht weiß, ist, dass es sich bei der jungen Frau genau um die gesuchte Konzernerbin handelt. Mit der Zeit findet er immer wieder wertvolle und teure Luxusartikel bei ihr, so dass er vermutet, dass seine große Liebe kleptomanisch veranlagt ist. Sein Freund, ein Hoteldetektiv, verstärkt das Verwechslungschaos nur noch.