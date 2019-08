Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Liebesfilm und Liebesdrama beim Kino-Sonntag

O. W. Fischer ließ die Herzen der Damen höher schlagen. Foto: dpa

Hückeswagen Beim nächsten Kino-Sonntag erleben die Besucher im Kultur-Haus Zach am kommenden Sonntag wieder zwei Filme.

(büba) Ein Filmklassiker mit Ruth Leuwerik und O. W. Fischer sowie eine Komödie mit Amy Adams und Matthew Goode stehen im Mittelpunkt des nächsten Kino-Sonntags im Kultur-Haus Zach am 4. August. Um 15 Uhr hebt sich der Vorhang zum Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1953 unter der Regie von Rudolf Jugert. Darin geht es laut Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses um einen mittellosen Charmeur, der sich in eine junge Frau verliebt. Zumindest vermittelt er den Eindruck. Ihm ist bewusst, dass sie an Krebs erkrankt ist und bald sterben muss. Ziel seiner gespielten Liebe und seines Heiratsantrags ist es, an die große Erbschaft heranzukommen. Doch dann verliebt er sich wirklich in die junge Frau und versucht, seine große Liebe zu retten.

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, was beides im Eintrittspreis von sechs Euro inbegriffen ist. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Kinokasse kosten sie acht Euro.

Ab 18 Uhr wird eine Komödie aus dem Jahr 2010 gezeigt, in der Amy Adams und Matthew Goode die Hauptrollen spielen. Wieder vergeht ein weiteres Jahr ohne den erhofften Heiratsantrag. Daher nimmt die junge Frau die Fäden nun selbst in die Hand und fliegt ihrem Freund nach Dublin hinterher. Dabei erinnert sie sich an einen alten irischen Brauch und möchte nun dem Freund ihrerseits einen Hochzeitsantrag machen. Doch das Schicksal nimmt einen anderen Weg.

Wie im „echten“ Kino gibt es auch am Kiosk verschiedene Süßwaren und Getränke. Der Eintritt für diesen Film kostet zwei Euro; sie gibt es nur an der Kinokasse oder online.

So. 4. August 15 und 18 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

