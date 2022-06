Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit Kevin Costner und Marilyn Monroe

Hückeswagen Am 3. Juli werden im Kultur-Haus Zach im oberen Island wieder zwei Filme gezeigt. In den Hauptrollen sind dabei zwei US-amerikanische Filmstars zu sehen.

In sechs Tagen, am 3. Juli, hebt sich wieder der Vorhang für den Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. Auch diesmal werden um 15 und 18 Uhr zwei Filme auf der Kinoleinwand flimmern. Zunächst steht ein Filmklassiker mit Marilyn Monroe und Robert Mitchum an. Dieser US-amerikanische Western von Otto Preminger aus dem Jahr 1954 spielt in den Weiten des Westens von Amerika an der Grenze zu Kanada. Witwer Matt ist dort mit seinem zehnjährigen Sohn unterwegs. Auf dem Weg rettet er einem Paar bei einer Floßfahrt das Leben, doch es dauert nicht lange, und es kommt zum Streit. Der Mann des Paares flieht daraufhin mit dem einzigen Pferd, dass die Gruppe dabei hat. Somit müssen die anderen der Gruppe zu Fuß weiter, und es warten jede Menge gefährliche Abenteuer.