„Zukunft Jugend“ in Hückeswagen Kindersachen wieder sehr beliebt

Samstagmorgen, kurz nach 9 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Lindenberg. Der Andrang war riesig. „Zwei Minuten strömten die Leute rein, unglaublich, es war so viel los“, sagte Julia Endreß, eine der Organisatorinnen des 24. Kindersachenbasars des Vereins „Zukunft Jugend“ der evangelischen Kirchengemeinde und lachte. Auch anderthalb Stunden später herrschte im großen Saal noch jede Menge Betrieb. „Wir sind etwa 24 Stunden lang mit der Abwicklung des Basars beschäftigt, fangen Freitagabend mit dem Aufbau an, dann sind die gut drei Stunden Basar am Samstagvormittag, danach wird noch abgebaut und aufgeräumt“, sagte Nadja Böhm. Damit das alles klappe, könne man sich auf ein motiviertes Team von etwa 20 Personen verlassen. Etwa 4000 Teile dürften dieses Mal im Angebot gewesen sein. Und das alles für die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde.