Wenn das Spielzeug Urlaub macht Spielzeugfreie Zeit in Hückeswagener Kindergarten

In den vergangenen Tagen ist außerdem noch neues, „wertfreies“ Spielzeug dazugekommen. Von Stöcken bis zu leeren Joghurtbechern – „jeden Tag durften die Kinder sich aus einer Auswahl eine neue Sache aussuchen, mit der sie kreativ werden können“. Eine schwarze Spule, dann ein paar Eierkartons und etwas Folie und Pappe, mit der man sich verkleiden kann: Das Ergebnis zeigt sich jetzt im Zimmer: Luke aus der Gruppe hält eine Klopapierrolle in der Hand. „Wir haben so getan, als ob das eine Pistole wäre“, erzählt er. Daneben hat Noah sich einen Karton über die Schultern gestülpt, sein Kopf ragt aus einem runden Loch in der Mitte. „Ich bin ein Ritter“, verkündet er. Danach rennt er mit einem größeren Karton um die Hüfte durchs Zimmer und spielt Rennauto. Das normale Spielzeug möchte er aber trotzdem zurück, sagt Noah. „Dass wir das weggepackt haben, fand ich blöd.“