Hückeswagen: Kindergarten feiert Richtfest für Anbau

Hückeswagen Die Erweiterung des Wiehagener Johanna-Heymann-Kindergartens ist weit fortgeschritten - gestern wurde Richtfest gefeiert. Die Verantwortlichen der Arbeiterwohlfahrt sind zuversichtlich, dass die zwei zusätzlichen Gruppen zum 1. August starten können.

Im Juli vorigen Jahres hatten die Stadt Hückeswagen, das Kreisjugendamt und die Awo Rhein-Oberberg erste intensive Gespräche geführt, ob Letztere zwei zusätzliche Gruppen mit 40 Kindern im Johanna-Heymann-Kindergarten an der Blumenstraße, neben der Grundschule Wiehagen, anbieten kann. Der Awo-Kreisverband war gebeten worden zu prüfen, ob ein Ausbau möglich sei, blickte Kreisvorsitzende Beate Ruland nach dem Richtspruch zurück. "Gerade im Stadtteil Wiehagen besteht ein großer Bedarf an zusätzlichen U3- und Ü3-Plätzen", betonte sie. Die Prüfung war offenbar positiv, denn die Awo plante einen Anbau, um 40 neue Plätze zu schaffen, die sich in sechs U3- und 34 Ü3-Plätze aufteilen.

Gogos hofft, dass der Anbau bis zum 1. August fertiggestellt ist, wenn das neue Kindergartenjahr beginnt. Dann werden voraussichtlich 40 neue Kinder - bislang gibt es für die beiden künftigen zusätzlichen Gruppen 34 Anmeldungen - sowie zwölf, die die Plätze der in die Schule wechselnden Jungen und Mädchen einnehmen, in der Einrichtung an der Blumenstraße betreut. Sollte das jedoch nicht klappen, weil die Bauarbeiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig sind, haben die Verantwortlichen der Arbeiterwohlfahrt einen Plan B, über den auch schon die Eltern der künftigen Kindergarten-Kinder informiert sind. So könne der "erste Schwung" in der Turnhalle der Einrichtung betreut werden, sagte Gogos. Spätestens zum 1. Oktober sollten dann alle Kinder im Anbau betreut werden. "So wie es aussieht, ist es aber wohl theoretisch möglich, dass wir zum 1. August mit allen neuen Kindern starten können", betonte der Fachberater für Kinder-Tageseinrichtungen.