Löwen-Grundschule in Hückeswagen : Kinderbewegungsabzeichen und Bundesjugendspiele

Hückeswagen Der TV Winterhagen baute für die Löwen-Grundschüler viele Stationen auf, bei denen es um Geschicklichkeit, Mut und Schnelligkeit ging.

Das war ein sportlicher Tag für viele Löwen-Grundschüler: 120 Mädchen und Jungen des ersten und zweiten Jahrgangs machten in der Sporthalle das Kinderbewegungsabzeichen. Hierfür baute der TV Winterhagen viele Stationen auf, bei denen es um Geschicklichkeit, Mut und Schnelligkeit ging. Mats fasste die Stimmung der Kinder freudestrahlend zusammen: „Es macht so viel Spaß!“ Abschließend spielten alle zusammen noch zwei Fangspiele. Für jedes Kind gab es eine Urkunde und einen Gutschein für ein bedrucktes T-Shirt. Für die übrigen Kinder des zweiten, dritten und vierten Jahrganges fanden zeitgleich die Bundesjugendspiele auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle statt. Hier konnten bei schönstem Wetter alle in den Disziplinen Lauf, Sprint, Weitsprung und Weitwurf ihr Bestes geben. Insgesamt konnten 23 Ehrenurkunden und viele Sieger- und Teilnehmerurkunden vergeben werden. „Eine tolle sportliche Leistung“, heißt es in einem Pressebericht der Löwen-Grundschule. Der Dank der Schule geht an die vielen Helfer, die den Aufbau und die Durchführung der sportlichen Aktivitäten unterstützt haben.