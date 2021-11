Kinder fragen, Ärzte antworten : „Warum bekommt man eine Narkose vor der Operation?“

Wipperfürth/Hückeswagen In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Lara (10) wissen: „Warum bekommt man eine Narkose, bevor man operiert wird?“

Fragen Kinder, die eine Frage zu medizinischen Dingen haben, können sie mit Angabe des Alters und Wohnortes per Mail an gm-info@­helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik, Unternehmenskommunikation, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth, schicken.