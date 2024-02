Heukeshowwer Platt im Hückeswagener Karneval „Tratschtanten“ nehmen Stadtentwicklung aufs Korn

Monika Lübbert und Claudia Eberius stehen schon seit 15 Jahren als schwatzhaftes Duo auf der Bühne, um beim Karneval mal so richtig vom Leder zu ziehen. Mit ihren witzigen Texten auf Heukeshowwer Platt bringen sie die Zuschauerinnen der kfd-Frauensitzung am Sonntag vor Weiberfastnacht und die Gäste der Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie am Karnevalssonntag jedes Mal so richtig zum Lachen. Wurden früher noch Texte aus dem Internet gezogen, schreiben die Frauen ihre Texte mittlerweile selbst und beziehen dabei die Ereignisse vor der eigenen Haustür gleich mit ein.