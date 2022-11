Katholische Frauengemeinschaft Hückeswagen : Katholische Frauen schürfen nach Gold

Hückeswagen Die Katholischen Frauen in Hückeswagen beteiligen sich an einer Aktion des Hilfswerks mission. Mitmachen kann daran letztlich jeder.

41 Mobiltelefone enthalten so viel Gold wie eine Tonne Golderz und dazu viele weitere wertvolle Rohstoffe. Experten schätzen, dass allein in Deutschland mehr als 100 Millionen Altgeräte zu Hause aufbewahrt werden. „Das möchte das internationale katholische Hilfswerk missio, das jährlich über 1000 Projekte in mehr als 100 Ländern in Afrika, Asien und Ozeanien fördert, ändern“, teilt Beate Knecht, Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in Hückeswagen, mit. Die beteiligt sich daher bereits fünf Jahren an der missio-Aktion „Handys recyclen – Gutes tun: Mein altes Handy für Familien in Not“.