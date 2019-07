150 Jahre kfd : Nachwuchs-Probleme auch im Jubiläumsjahr

Patricia Knecht ist mit 26 Jahren das jüngste Mitglied bei der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in Hückeswagen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Patricia Knecht ist mit 26 Jahren das jüngste Mitglied der Hückeswagener kfd-Ortsgruppe. Mit ihrem jungen Alter steht sie in der Gruppe weitgehend alleine da. Entsprechend fehlen ihr Angebote.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Wie so viele Gruppierungen und Vereine haben auch die katholischen Frauen in Hückeswagen, mit 175 Jahren dienstälteste Ortsgruppe in Deutschland, vor allem in den vergangenen Jahren mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. So berichtete Ortsvorsitzende Beate Knecht, dass die Ortsgruppe heute 79 Mitglieder weniger habe, als noch vor 13 Jahren. Überalterung ist ein Grund, fehlender Nachwuchs der andere. Da ist es doch schön, wenn auch junge Frauen den Weg in die kfd finden. Wie Patricia Knecht. Die 26-jährige Finanzwirtin hat von der Katholischen Frauengemeinschaft schon als Kind viel mitbekommen, ist sie doch die Tochter der Vorsitzenden. „Eine meiner ersten Erinnerungen daran ist die Tombola bei den Adventsbasaren“, sagt Patricia Knecht.

Über die Messdienergruppe habe sie dann erstmals in den kfd-Karneval hineingeschnuppert. „Wir kleinen Mädchen hatten damals immer einen Auftritt bei der Karenvalssitzung“, sagt die 26-Jährige. Die Kinder der aktiven Frauen seien dann auch immer bei der Sitzung als „Nachwuchs“ dabei gewesen, erinnert sich Patricia Knecht. „Für die Basare habe ich dann auch mal mitgeholfen, den Schmuck zu basteln, der dort immer verkauft wird.“ So sei sie nach und nach über die verschiedenen Aktivitäten in die kfd-Ortsgruppe hineingewachsen.

Info Familientag rund um die Pfarrkirche Historie Die Hückeswagener Ortsgruppe der katholischen Frauengemeinschaft wurde vor 175 Jahren gegründet. Damit ist sie nachgewiesenermaßen die älteste in Deutschland. Veranstaltungen Im Jubiläumsjahr sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Als nächstes findet am Sonntag, 12. Mai, der Familientag rund um die Pfarrkirche statt. Die kfd steuert Beiträge zur 11-Uhr-Messe bei, die Band „Church Rockers“ wird die Messe musikalisch gestalten.

„Zur Feier des 170-jährigen Bestehens bin ich dann als aktives Mitglied eingetreten und bin jetzt also auch schon seit fünf Jahren mit dabei“, sagt die junge Frau. Ein Grund sei auch gewesen, dass nur noch Mitglieder bei den Karnevalvssitzungen dabei sein dürften.

Was die restlichen Angebote angehe, sieht es für eher mau aus. Denn insgesamt seit der Altersdurchschnitt bei den katholischen Frauen in Hückeswagen schon hoch. „Es gibt für meine Altersgruppe keine regelmäßigen Treffs oder Gruppen – selbst der ,Kreis junger Frauen’ ist im Schnitt schon Ü50“, bedauert Patricia Knecht. Offenbar sei die kfd-Ortsgruppe nicht so attraktiv für junge Frauen ihres Alters. Dabei sei es doch toll, was auch jenseits von Dingen vor Ort durch die kfd bewegt werde. „Ich fand es gut, mich etwa bei der Unterschriftenaktion zur Mütterrente beteiligen zu können. Alleine kann man ja doch nichts bewegen“, sagt die 26-Jährige.

Damit auch bei anderen jungen Frauen das Interesse an der kfd geweckt werde, bräuchte es entsprechende Angebote, findet sie. „Die Ausflüge sind beispielsweise schon oft interessant – aber eben meistens zu Terminen, an denen berufstätige Frauen nicht können, ohne dafür Urlaub zu nehmen.“ Sie interessierten aber auch die Vortragsveranstaltungen, etwa zur Auslegung der Bibel. „Aber das wiederum ist für viele junge Menschen allgemein heutzutage wieder nicht so interessant“, vermutet Patricia Knecht. Damit stellt sie ein Dilemma dar, vor dem die Kirche in dieser Zeit ganz allgemein steht.