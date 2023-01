Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Kesse Comedy mit Panagiota Petridou

Sie selbst sei übrigens auch nicht untätig gewesen in den vergangenen drei Jahren. „Ich hab‘ gebumst. Und bin Mutter geworden. Er sitzt draußen an der Kasse.“ Die, tja, kesse Solingerin, hatte ihr bekanntes Programm „Wer bremst, verliert!“ in Form einer Vorpremiere für die neue Tournee mit in die Schloss-Stadt gebracht. Traditionell eine Möglichkeit für die Künstler, sich vor einer Tournee noch einmal auszuprobieren, Gags zu versuchen und das in einer ganz und gar entspannten Atmosphäre eines eher kleineren Hauses. Das klappte im Haus Zach perfekt.