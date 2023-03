Neues EU-Gesetz Keine Insekten im Hückeswagener Brot

Der Aufschrei war groß: Pulver aus Grillen und die Larven von Würmern dürfen seit Ende Januar in Lebensmitteln verarbeitet werden. Bei anderen Insekten ist das schon länger möglich – die sogenannten Nopal-Schildläuse wurden erstmals sogar schon in Deutschland 1959 zugelassen. Für viele Menschen ist es interessant zu wissen, ob sie nun künftig Insekten zu sich nehmen, wenn sie das Sonntagsbrötchen genießen – allein schon die Tatsache, dass man damit Lebewesen konsumieren würde, dürfte vegetarisch und vegan lebenden Menschen wohl sprichwörtlich übel aufstoßen. Wie sieht es bei den Bäckereien in der Schloss-Stadt aus?