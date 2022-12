„Kein Stress vor dem Fest“ in Hückeswagen Eltern shoppen während Kinder basteln

In der Künstlergarage am Jugendzentrum wurde mit Farben hantiert, in der Bastelwerkstatt entstanden fantasievolle Knusperhäuschen aus Keksen, bunte Jutebeutel mit Textilfarben und hübsche beklebte und bemalte Kerzengläser. „So viel Abwechslung hat man selten bei einer Geburtstagsfeier“, sagte Ida. Die Neunjährige fand es spannend, sich an einem einzigen Nachmittag mit so vielen verschiedenen Kreativangeboten beschäftigen zu können. „Am besten war allerdings das Foto-Shooting vor der grünen Leinwand, bei dem die witzigsten Fantasiebilder entstehen“, erklärte Jona Thiel, die sich nach der „Green-Screen“-Fotomontage plötzlich auf dem Rücken eines Rentiers wiederfand.