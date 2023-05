Straßenverkehr in Hückeswagen Äußere Ortsumgehung bleibt Wunsch

Info

Umgehung Vier Ziele habe die äußere Ortsumgehung, wenn sie denn einmal gebaut und in Betrieb genommen werde, hatte Bianca Höfinghoff, Abteilungsleiterin Planung bei Straßen NRW, beim Infoabend zum Langzeitprojekt im Oktober 2022 mitgeteilt. Die äußere Ortsumgehung soll eine leistungsfähige Verbindungsachse zwischen Oberbergischem und Märkischem Kreis sein, dazu eine Nord-Süd-Verbindung in Oberberg. Dann solle sie für die Entlastung des Innenstadtverkehrs in Hückeswagen sorgen und zudem die Unfallhäufungsstelle Westenbrücke an der Einmündung der K 5 auf die B 237 durch einen Kreisverkehr beseitigen.