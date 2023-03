Katholisches Bildungswerk Oberberg „Sprechen sie mich direkt an!“

Ein großartiges Highlight stehe vom 25. Juni bis 7. Juli mit dem internationalen Klavierfestival Lindlar an. Es würden täglich hochrangige Konzerte geboten, die von Meisterschülern über die zwei Wochen fortgebildet werden, und zwar vom Leiter des Festivals, Prof. Falko Steinbach aus den USA. Er habe in diesem Jahr auch weitere internationale Größen hinzugewonnen: So wird es erstmals einen Violin-Meisterkursus mit Prof. Cármelo de los Santos (University of New Mexico, Albuquerque) geben und Konzerte mit Klavier/Violine mit Schülern angeboten. Auch Dr. Jeongwon Ham, die weltbekannte Sopranistin Christiane Oelze, sowie Christoph Maria Wagner werden mit von der Partie sein. Die große Besonderheit des Klavierfestivals werde die inhaltliche und regionale Erweiterung sein, sowie in der Vernetzung: Klavier trifft Orgel, trifft Violine, trifft Gesang. „Was liegt näher, als diese Instrumente und Stimmen zusammen zu bringen?“, fragt Wunder. Die Kantoren und Kirchenmusiker der Region entwickeln mit dem Klavierfestival ein besonderes Programm, in dem die Kombination beider Instrumente in Kirchenkonzerten umgesetzt wird. Wunder weist auch auf die Angebote der „+CulturKirche Oberberg“ hin, die schon längst kein Geheimtipp mehr seien. „Sie bietet über das ganze Jahr hinweg hervorragende Veranstaltungen an, so auch eine avantgardistische Konzertlesung über die internationalen Jazz-Größen Julian und Roman Wasserfuhr aus Hückeswagen“, berichtet der Leiter des Bildungswerks. Auch das monatlich Senioren-Kino in Kooperation mit der Polizei an jedem 1. Dienstag im Monat werde fortgeführt und erfreue sich großer Beliebtheit.