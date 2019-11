Katholische Frauengemeinschaft in Hückeswagen : Frauen öffnen die Türen für den Advent

Info

Spende Der Erlös der Cafeteria und des Basar-Verkaufs fließt in den großen Spendentopf der Katholischen Frauengemeinschaft, der zum Ende des Jahres für Hilfsprojekte geleert wird.

Projekte Die kdf unterstützt ein Frauenhilfeprojekt in Indien, das Kinderdorf Loszu in Ghana, die Hospizarbeit in Namibia und die Arco-Iris-Stiftung in Bolivien. Ein Teil der kfd-Spenden kommt auch der Arbeit von Pfarrer Vepraukas in Litauen zugute.