Katholische Frauengemeinshaft St. Mariä Himmelfahrt : 3757 Herzkissen haben die Frauen schon hergestellt

Hückeswagen Im Mai 2019 wurden die ersten 22 selbst genähten Herzkissen an den Kölner Verein Herzkissen übergeben. Sie sollen bei Brustkrebspatientinnen die Druck- bzw. Wundschmerzen in den Achselhöhlen nach einer Operation lindern.

Als Ende 2018 ein Ehepaar an die Katholische Frauengemeinschaft in Hückeswagen herantrat, Herzkissen für an Brustkrebs erkrankte Frauen herzustellen, befand sich die kfd in der Schloss-Stadt mitten in den Vorbereitungen zu ihrem 175-jährigen Bestehen, das am 19. Februar 2019 gefeiert werden sollte. Trotzdem befasste sich der Vorstand mit diesem Vorschlag, so dass dieses Projekt bei der Jahreshauptversammlung 2019 vorgestellt wurde. Das teilt Monika Wedekind von der kfd mit.