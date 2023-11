„Post mit Herz“ Kartenschreiber auch aus Hückeswagen gesucht

Nicht im Auftrag des Jugendzentrums, das sie stellvertretend leitet, sondern in eigener Sache hat sich Julia Dormeier jetzt an unsere Redaktion gewandt. Denn seit ein paar Jahren beteiligt sie sich ganz privat an der Aktion „Post mit Herz“. „Dabei geht es darum der Einsamkeit entgegenzuwirken. Es können sich soziale Einrichtungen anmelden, in denen Personen angebunden sind, die von Einsamkeit betroffen sein können“, erläutert sie.