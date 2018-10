Verlosung : Karten gewinnen für „We rock Queen“

Die Band „We Rock Queen“ gastiert am Samstag in Hückeswagen und präsentiert die größten Songs der unvergesslichen Formation. Foto: Eisenhuth/Gregor Eisenhuth

Hückeswagen Für das Konzert „Tribute Concert – Best of Queen“ am kommenden Samstag im Hückeswagener Forum verlost die BM am heutigen Donnerstag fünfmal zwei Karten.

Fans der Musik von Queen werden sich dieses Konzert sicher nicht entgehen lassen: Am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, heißt das Motto im Forum „Tribute Concert – Best of Queen“. Die Besucher erleben bei dem zweieinhalbstündigen Auftritt die bekanntesten Songs von Queen – „einer Band, die damals, wie heute die Musikwelt bewegt und sie bis heute geprägt hat“, heißt es in der Ankündigung. Freddie Mercury galt als einer der bedeutendsten Rocksänger seiner Zeit. Mit Queen mischte er mehr als 20 Jahre ganz oben in den Hitparaden mit und präsentierte eine Reihe unvergesslicher Welthits. Die Palette reichte dabei von Glamrock und Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken.

Bandleader und Gitarrist Frank Rohles, Bassist Rainer Peters und Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln. Die Keyboards besetzt Marco Lehnertz, der auch als Musiker für die „Söhne Mannheims“ aktiv war. Komplettiert wird das Ensemble seit 2015 durch Sänger Sascha Kleinophorst. Die Bandmitglieder aus der Originalbesetzung von „We Will Rock You“ wurden von Brian May (Gitarrist von Queen, Komponist von Hits wie „We will rock you“, „The show must go on“) sowie Roger Taylor (Schlagzeuger von Queen sowie Komponist von „Radio Ga Ga“, „A kind of magic“) persönlich ausgewählt.

Verlosung Anrufen und zwei Karten gewinnen Anruf Wer heute, Donnerstag, 0 bis 24 Uhr, unter Tel. 01379 886719 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp9“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie die Teilnahmebedingungen auch im Internet unter www.rp-online.de/teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss Heute, Donnerstag, 18. Oktober, 24 Uhr.

Frank Rohles, der musikalische Leiter der Formation, ist als langjähriger Freund von Queen-Gitarrist Brain May und aufgrund seiner Tätigkeit als Supervisor und Gitarrist des Musicals „We Will Rock You“ geradezu dazu prädestiniert, die Musik mit all seinen musikalischen Facetten in einer ausdrucksstarken Show auf die Bühne zu bringen.

Einlass am Samstag ist ab 19 Uhr. Tickets kosten ab 25,90 Euro und sind im Vorverkauf erhältlich im Bürgerbüro, Bahnhofstraße 14, Tel. 88-805, und in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße 8, Tel. 4024. Außerdem haben fünf BM-Leser die Chance, jeweils zwei Karten für das Konzert zu gewinnen. Wie das geht, erfahren Sie im oben stehenden Infokasten.

