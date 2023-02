Karneval in Wipperfürth Alle Infos zu Straßensperrungen und Glasverbot

Die Wagen und Fußgruppen stellen sich auf der Beverstraße parallel zum Flugplatz auf, um 12.11 Uhr setzt sich der Zug dann in Bewegung. Traditionsgemäß geht es zuerst durch die Neye-Siedlung, von dort aus dann weiter über die Egener Straße in Richtung Kreisverkehr am gemeinsamen Bauhof, wo der Zug auf die Bahnstraße einbiegen wird – er führt somit nicht mehr hoch zum Hagebaumarkt und von dort über die Brücke Richtung Kölner-Tor-Platz. Vielmehr zieht der Tross an der Genossenschaft vorbei bis zum Mini-Kreisel Bahn-/Radiumstraße, um von dort aus Kurs auf den Aldi-Kreisel zu nehmen. Dieser wird an der dritten Ausfahrt in Richtung Kölner-Tor-Platz verlassen. Über die Kreuzung am Stadteingang West führt der Zugweg auf die Hochstraße, am Marktplatz vorbei und über die Untere Straße Richtung Hochstraße (Volksbank). Dort löst sich der Zug auf.