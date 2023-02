Hückeswagen verteidigt Wipperfürther Rathaus – nicht Jeckes Ärzteteam aus Hückeswagen verfällt dem närrischen Bazillus

Die vierköpfige schnelle Eingreiftruppe in Ärzte- bzw. Schwesternkitteln, mit Stethoskop und Maske (an denen seit der Corona-Pandemie nun wahrlich kein Mangel mehr herrscht) hatte sich am frühen Morgen auf den Weg durchs bergische Glottertal ins benachbarte Baulemanien gemacht. Waren doch die jecken Wipperfürther Horden der Narrenzunft Neye und der KG Baulemann anno pief nach drei Jahren Karnevalspause als „ausgehungert“ und „wild“ eingestuft worden. Ärztliche Betreuung war daher sicherheitshalber angefordert worden.