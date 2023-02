Kolpingsfamilie in Hückeswagen Knallbunte Party mit neuem Kinderprinzenpaar

Drei angehende Prinzessinnen messen sich wenig später. Das erste Spiel für die drei Mädchen besteht darin, möglichst viele Ballontrauben unfallfrei in einer Minute übereinander auf einem Metallständer zu stapeln, beim zweiten Spiel müssen sie einen Apfel im Wassereimer anbeißen – und beim dritten Spiel geht es darum, wer den höchsten Turm aus Schuhkartons baut. Selten genug: Am Ende gibt es einen Gleichstand bei allen drei Anwärterinnen. „Da muss die Stichfrage entscheiden: Welchen Geburtstag feiert die Kolpingsfamilie in diesem Jahr?“, will Antonia Pohl wissen. 170 wäre die richtige Antwort gewesen. Am Ende ist Merina Ilbeyi mit 120 Jahren am nächsten dran und darf sich folgerichtig bis zum nächsten Jahr Prinzessin Merina I. nennen.